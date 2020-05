Coronavirus, test sierologici: salgono a 41 i laboratori convenzionati in Toscana (Di giovedì 30 aprile 2020) FIRENZE. Proseguono i test sierologici, quelli per individuare anticorpi generati dal virus, sui cittadini e lavoratori toscani più esposti a rischi di contagio. Come scrive la Regione Toscana nella nota, la priorità è stata data all’inizio ad operatori sanitari, medici, forze dell’ordine e ospiti delle case di riposo. Poi la platea si è allargata a quei lavoratori che hanno contatti con il pubblico, individuando un elenco di laboratori convenzionati: quaranta all’inizio, poi diventati quarantuno. L’ultimo ingresso è la Biomolecular Diagnostic di Firenze. Il costo del test per tutti le categorie di lavoratori elencati nell’ordinanza n. 39 del 19 aprile sono a carico del servizio sanitario regionale. La scelta di sottoporsi all’esame è volontaria. Si tratta comunque di una platea potenziale di 240mila ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - Italia : a fine maggio 5 milioni di tamponi e test app

Coronavirus - accelerano tempi per il vaccino Pomezia-Oxford : testato già su 320 volontari - “prime 100 milioni di dosi entro dicembre”

Coronavirus - test sierologici : salgono a 41 i laboratori convenzionati in Toscana (Di giovedì 30 aprile 2020) FIRENZE. Proseguono i, quelli per individuare anticorpi generati dal virus, sui cittadini e lavoratori toscani più esposti a rischi di contagio. Come scrive la Regionenella nota, la priorità è stata data all’inizio ad operatori sanitari, medici, forze dell’ordine e ospiti delle case di riposo. Poi la platea si è allargata a quei lavoratori che hanno contatti con il pubblico, individuando un elenco di: quaranta all’inizio, poi diventati quarantuno. L’ultimo ingresso è la Biomolecular Diagnostic di Firenze. Il costo delper tutti le categorie di lavoratori elencati nell’ordinanza n. 39 del 19 aprile sono a carico del servizio sanitario regionale. La scelta di sottoporsi all’esame è volontaria. Si tratta comunque di una platea potenziale di 240mila ...

PiazzapulitaLA7 : CHI HA FRENATO I TEST SIEROLOGICI IN LOMBARDIA? 'A me hanno detto: stai attento' 'Mi hanno scritto che uscire pub… - fattoquotidiano : Coronavirus, il vaccino italiano sperimentato a Oxford verso i test su 6000 volontari. Se fosse efficace potrebbe e… - SkyTG24 : Coronavirus Bergamo, test sierologici ad Alzano e Nembro: 61% positivo - TgrBasilicata : Su 495 tamponi processati nella giornata di ieri in Basilicata 11 sono positivi.I casi di #coronavirus sono attualm… - AnselmoVillata : Per #Burioni questo rende affidabili i test sierologici. Ora istituzioni si muovano: dobbiamo capire come si è svil… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus test Coronavirus, Silvia: «Mi sono ammalata a dicembre, conferma dai test. Virus è in giro dal 2019» Il Messaggero Sardegna, 1.295 i casi di positività al virus Covid-19

Sono 1.295 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono ...

Fase 2, decreto per la riapertura delle Regioni dal 18 maggio: il testo integrale

ROMA – Il decreto che fissa i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario legato all’epidemia di Covid-19, firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, chiarisce in pratica quali saranno ...

Sono 1.295 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono ...ROMA – Il decreto che fissa i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario legato all’epidemia di Covid-19, firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, chiarisce in pratica quali saranno ...