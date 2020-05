Coronavirus, così le produzioni tv preparano la ‘Fase 2′: troupe ridotte al minimo, divieti e distanze. E sul set arrivano «i congiunti» (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus, mascherine protettive Mascherine, guanti e visiere come se piovessero. Gli addetti ai lavori saranno bardati adeguatamente, gli attori e i conduttori pure, ma con qualche logica deroga in occasione delle riprese. L’attenzione sul set dovrà essere massima, in ogni caso. E a garantire che tutto avvenga secondo le norme, ci sarà un “preposto Covid-19″. Così il settore audiovisivo si sta preparando alla “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus. Con una serie di norme, talvolta utili e necessarie, talvolta quasi surreali. In vista della progressiva ripresa delle attività produttive, secondo quanto previsto dalle indicazioni del Governo, l’associazione Case di Produzione Associate (Cpa) ha stilato un protocollo di regolamentazione per il post-lockdown sui set, elencando alcune regole che con ogni probabilità ... Leggi su davidemaggio Epidemia oscura in Lombardia : così il coronavirus si è diffuso

Coronavirus - dato dei decessi mai così basso. Sale il numero dei guariti

