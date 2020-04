Coronavirus | approvata l’app Immuni | sarà su base volontaria

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 29 aprile 2020, poco prima delle 22 a Palazzo Chigi per discutere delle misure urgenti da adottare riguardo la tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti con soggetti affetti da COVID-19, in relazione all’utilizzo della già preannunciata app. Nessun obbligo di scaricare l’app Come riporta il comunicato stampa, il nuovo decreto prevede che sarà istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino sui propri cellulari, su, un’apposita applicazione (disponibile dal mese di maggio) che avrà lo scopo di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti positivi al. Il mancato utilizzo di, dunque, non comporterà alcuna conseguenza. Nel testo approvato dal Cdm, ...