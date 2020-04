Vaccini, feti usati come cavie? In rete il video in cui parla il medico Stanley Plotkin, ma è una bufala (Di mercoledì 29 aprile 2020) In rete circolare un’altra bufala sui Vaccini, ottenuta manipolando delle informazioni. Si tratta di un video che riprende un brevissimo estratto di una testimonianza resa in un processo da Stanley Plotkin, medico esperto in Vaccini Su Facebook ha iniziato a circolare l’ennesima bufala sui Vaccini. Questa volta si tratta di un video: protagonista Stanley Plotkin, … L'articolo Vaccini, feti usati come cavie? In rete il video in cui parla il medico Stanley Plotkin, ma è una bufala NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 29 aprile 2020) Incircolare un’altra bufala sui, ottenuta manipolando delle informazioni. Si tratta di unche riprende un brevissimo estratto di una testimonianza resa in un processo daesperto inSu Facebook ha iniziato a circolare l’ennesima bufala sui. Questa volta si tratta di un: protagonista, … L'articolo? Inilin cuiil, ma è una bufala NewNotizie.it.

Fitsongs69 : @paulmonite Non si fanno imbambolare da un finto virus ma sostengono che nei vaccini ci sia dna di feti e animali - olga453901841 : RT @nonstoasinistra: BAMBINI FATTI A PEZZI PER LA RICERCA SUI VACCINI LE RIVELAZIONI DEL DR. #PLOTKIN INTERROGATO IN TRIBUNALE PER LE SUE… - francescoburra3 : RT @nonstoasinistra: BAMBINI FATTI A PEZZI PER LA RICERCA SUI VACCINI LE RIVELAZIONI DEL DR. #PLOTKIN INTERROGATO IN TRIBUNALE PER LE SUE… - danielacastin : RT @stolenfire_: raga ma lo sapevate che i vaccini hanno DNA di FETI ABORTITI e ANIMALI, metalli pesanti, OGM?????!!! no che non lo sapete,… - stolenfire_ : raga ma lo sapevate che i vaccini hanno DNA di FETI ABORTITI e ANIMALI, metalli pesanti, OGM?????!!! no che non lo… -