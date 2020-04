Trasporti nel caos verso la ripartenza. E la gestione tocca alla cordata uscente (Di mercoledì 29 aprile 2020) FIRENZE. E' il caos. Lunedì 4 maggio scatta la Fase due, la Toscana del lavoro riapre i battenti, ma l'organizzazione dei Trasporti pubblici è in altomare. Sui servizi di autobus e treni regna sovrana l'incertezza. Per i bus non si sa quanti mezzi torneranno a girare né quali linee ci saranno. Il consorzio Mobit ha tagliato i servizi del 50% e contratta da sé la ripartenza con gli enti che glielo chiedono. Per i treni la Regione dice che ne rientrano cento, che passano dal 30 al 55% del servizio ordinario, ma tratte e orari sono ancora sconosciuti. Mentre Ferrovie dello Stato non si sbilancia su niente. Non dice nemmeno se le mascherine si devono indossare quando si viaggia in treno. La Regione prova a fare da guida. «I Trasporti pubblici toscani avranno un'offerta diversa dal passato che deve tenere conto delle norme di tutela della ... Leggi su iltirreno.gelocal Trasporti nel caos verso la ripartenza. E la gestione tocca alla cordata uscente

Coronavirus nell’aria : quanto tempo sopravvive sui trasporti pubblici e nei bagni

Trasporti - un’idea per limitare il contagio tra i lavoratori nella Fase due (Di mercoledì 29 aprile 2020) FIRENZE. E' il. Lunedì 4 maggio scatta la Fase due, la Toscana del lavoro riapre i battenti, ma l'organizzazione deipubblici è in altomare. Sui servizi di autobus e treni regna sovrana l'incertezza. Per i bus non si sa quanti mezzi torneranno a girare né quali linee ci saranno. Il consorzio Mobit ha tagliato i servizi del 50% e contratta da sé lacon gli enti che glielo chiedono. Per i treni la Regione dice che ne rientrano cento, che passano dal 30 al 55% del servizio ordinario, ma tratte e orari sono ancora sconosciuti. Mentre Ferrovie dello Stato non si sbilancia su niente. Non dice nemmeno se le mascherine si devono indossare quando si viaggia in treno. La Regione prova a fare da guida. «Ipubblici toscani avranno un'offerta diversa dal passato che deve tenere conto delle norme di tutela della ...

php_101 : - CODICIassconsum : Cambiano i #Dpcm, ma il problema resta: tradurre il significato di parole che troppo spesso invece di fare chiarezz… - Camperlife_IT : La bicicletta elettrica nel #camper è un po' come il tender della barca, ci facilità la vita negli spostamenti inte… - Pally84 : RT @24Mattino: Fabio Tamburini, direttore @sole24ore: 'Sui #trasporti i numeri non tornano, le premesse per una situazione caotica ci sono… - ItalyforClimate : -35% le emissioni di #CO2 nel #lockdown, da crollo trasporti e stop attività produttive -35% è molto vicino al tag… -