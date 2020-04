Tamponi, dato record: l'Italia è pronta per la fase 2? Bollettino, netto calo di ricoveri, ma i decessi restano elevati (Di mercoledì 29 aprile 2020) L'ultimo Bollettino della Protezione civile sull'emergenza coronavirus in Italia evidenzia ancora un numero consistente di decessi: sono 323 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore per un totale di 27.682 morti. I dati confermano però il calo dei contagi: è stato rilevato un caso ogni trenta Tamponi, è il minimo da quando è scoppiata l'epidemia. Gli attualmente positivi sono 104.657, 548 in meno rispetto a ieri, mentre i guariti sono cresciuti di 2.311 unità in 24 ore, salendo a quota 71.252. Calano ancora gli ospedalizzati con sintomi (19.210, -513) e i ricoverati in terapia intensiva (1.795, -68), invece in isolamento domiciliare si trovano 83.652 persone. Si conferma quindi una lenta ma costante discesa del numero di decessi e una netta riduzione dei malati gravi: l'Italia forse è pronta per la fase 2, ma servirà grande ... Leggi su liberoquotidiano Moscati - tamponi sul personale di Nefrologia : hanno dato esito negativo

Coronavirus - stabile numero dei morti ma giù i contagi. Spicca il dato dei tamponi

Altri 464 morti - ma nei tamponi il dato record : virus - l'ultimo bollettino di Borrelli (Di mercoledì 29 aprile 2020) L'ultimodella Protezione civile sull'emergenza coronavirus inevidenzia ancora un numero consistente di decessi: sono 323 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore per un totale di 27.682 morti. I dati confermano però ildei contagi:; stato rilevato un caso ogni trenta; il minimo da quando; scoppiata l'epidemia. Gli attualmente positivi sono 104.657, 548 in meno rispetto a ieri, mentre i guariti sono cresciuti di 2.311 unità in 24 ore, salendo a quota 71.252. Calano ancora gli ospedalizzati con sintomi (19.210, -513) e i ricoverati in terapia intensiva (1.795, -68), invece in isolamento domiciliare si trovano 83.652 persone. Si conferma quindi una lenta ma costante discesa del numero di decessi e una netta riduzione dei malati gravi: l'forseper la2, ma servirà grande ...

rtl1025 : ?? In Italia l'80% delle persone attualmente positive al #coronavirus, nello specifico 83.652 malati, sono in isolam… - rtl1025 : ?? Era da quasi 50 giorni che non si registrava un numero così basso di nuovi contagiati in #Lombardia e il dato di… - gigio_muffin : RT @GeorgeSpalluto: Andamento dei tamponi effettuati giorno per giorno. Oggi il dato complessivo risale a 63 mila test #COVID19 https://t.c… - ErnyMilan7 : RT @GeorgeSpalluto: Andamento dei tamponi effettuati giorno per giorno. Oggi il dato complessivo risale a 63 mila test #COVID19 https://t.c… - GeorgeSpalluto : Andamento dei tamponi effettuati giorno per giorno. Oggi il dato complessivo risale a 63 mila test #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi dato Ancora 323 morti per il coronavirus. Un positivo ogni 30 tamponi, dato più basso. Salgono i guariti Il Tempo Donna positiva il 23 aprile al “Moscati”, tamponi a tutto il personale in servizio: esiti negativi

Si sono conclusi ieri i controlli sul personale in servizio nelle Unità Operative di Nefrologia, Pronto Soccorso e Radiologia dell’Azienda Ospedaliera Moscati. I tamponi effettuati hanno dato tutti es ...

L'IZS AIUTA BERGAMO NELLA LOTTA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS ANALIZZANDO MILLE TAMPONI A SETTIMANA

Dopo aver giocato un ruolo di primo piano nel contrasto all’emergenza Covid-19 in Abruzzo, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise è stato chiamato a supportare le attività c ...

Si sono conclusi ieri i controlli sul personale in servizio nelle Unità Operative di Nefrologia, Pronto Soccorso e Radiologia dell’Azienda Ospedaliera Moscati. I tamponi effettuati hanno dato tutti es ...Dopo aver giocato un ruolo di primo piano nel contrasto all’emergenza Covid-19 in Abruzzo, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise è stato chiamato a supportare le attività c ...