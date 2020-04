Stiamo vivendo un momento storico ?

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Non sappiamo seun”, in questo tempo di pandemia. Non sappiamo cioè seuno di quei momenti che lasciano tracce, trasformazioni e conseguenze durature, nella vita delle società. Oppure se questo nostroè destinato a rimanere solo nell'ambito delle “cronache”. Sappiamo che alcuni “traumi” della storia passata, alcune violenti “scosse”, hanno spesso accelerato processi che altrimenti si sarebbero sviluppati “in background” e sarebbero rimasti (...) - Tribuna Libera / Cambiamento, Storia, Pandemia, Catastrofi, Conoscenza

Il rapporto di Italy for Climate fotografa quanto il lockdown ha fatto bene all'ambiente in Italia. Crolla la CO2 a livelli record, come mai prima d'ora. Ma i motivi per festeggiare sono pochi In mezz ...Lo scenario economico italiano, investito dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è caratterizzato più che mai dall'incertezza. Da un lato, non sono ancora chiari ed evidenti i risvolti della cri ...