Preoccupazione alla Camera dei Deputati: c’è un caso di Covid (Di mercoledì 29 aprile 2020) Preoccupazione alla Camera: un deputato è stato trovato positivo al virus Covid-19. Era presente in aula solo venerdì scorso Fonte foto: (Getty Images)Preoccupazione a Roma. Al Parlamento c’è apprensione per la presenza alla Camera, di un deputato che è stato trovato positivo dopo aver effettuato il tampone per sapere se avesse o meno il Coronavirus. Soltanto lo scorso venerdì, il deputato era presente in aula ed è logico che la notizia abbia creato apprensione e Preoccupazione tra i colleghi che sono stati a contatto con lui. Il deputato in questione, fa parte del partito politico, Lega Nord. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: FASE 2: “IMPOSSIBILE RIAPRIRE TUTTO, LE TERAPIE INTENSIVE COLLASSEREBBERO” Camera dei Deputati: richiesta di voto telematico Fonte foto: (Getty Images)Si pensa già alle precauzioni da ... Leggi su chenews Risorse idriche : allarme in Veneto - cresce la preoccupazione in Emilia Romagna - miglioramento in Basilicata e Puglia

“Situazione pesantissima”. A poche ore dalla finale del GF Vip - la preoccupazione di Alfonso Signorini

Coronavirus - l’europarlamentare e medico : “L’elevato numero di decessi tra i pazienti - ma anche tra gli stessi medici - crea allarme e preoccupazione” (Di mercoledì 29 aprile 2020): un deputato è stato trovato positivo al virus-19. Era presente in aula solo venerdì scorso Fonte foto: (Getty Images)a Roma. Al Parlamento c’è apprensione per la presenza, di un deputato che è stato trovato positivo dopo aver effettuato il tampone per sapere se avesse o meno il Coronavirus. Soltanto lo scorso venerdì, il deputato era presente in aula ed è logico che la notizia abbia creato apprensione etra i colleghi che sono stati a contatto con lui. Il deputato in questione, fa parte del partito politico, Lega Nord. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: FASE 2: “IMPOSSIBILE RIAPRIRE TUTTO, LE TERAPIE INTENSIVE COLLASSEREBBERO”dei: richiesta di voto telematico Fonte foto: (Getty Images)Si pensa già alle precauzioni da ...

infoitinterno : Preoccupazione alla Camera per un caso positivo - infoitinterno : Coronavirus, positivo un deputato della Lega: preoccupazione alla Camera - Marco_chp1 : RT @ilsecoloxix: Un #asteroide di due chilometri di diametro passa 'vicino' alla Terra e cresce la preoccupazione sui social. In realtà @As… - FabrizioDalCol : Torna l'allarme contagio in Aula'Ora voto online', il Pd: 'Usare altre sale' - MatteoSchiavo18 : @CharlyMatt @maxkava Certamente, ma in quanto asintomatico perché dovresti avere particolare preoccupazione prima d… -