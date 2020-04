Immobiliare USA, colano a picco compromessi vendita case a marzo (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – In USA crollano le compravendite di abitazioni in corso, ossia le transazioni immobiliari per cui è stato siglato solo il compromesso. Un dato che fornisce una utile indicazione dell’andamento prospettico del mercato Immobiliare e dei mutui. Nel mese di marzo, l’indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è crollato del 20,8%, attestandosi a 88,2 punti dai 111,4 punti registrati a febbraio. Il dato si mostra peggiore delle attese degli analisti che indicavano un -10% e si confronta con un +2,3% registrato il mese precedente. (Foto: © Alexander Raths / 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – In USA crollano le compravendite di abitazioni in corso, ossia le transazioni immobiliari per cui è stato siglato solo il compromesso. Un dato che fornisce una utile indicazione dell’andamento prospettico del mercatoe dei mutui. Nel mese di, l’indice pending home sales (venditein corso), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è crollato del 20,8%, attestandosi a 88,2 punti dai 111,4 punti registrati a febbraio. Il dato si mostra peggiore delle attese degli analisti che indicavano un -10% e si confronta con un +2,3% registrato il mese precedente. (Foto: © Alexander Raths / 123RF)

(Teleborsa) - In USA crollano le compravendite di abitazioni in corso, ossia le transazioni immobiliari per cui è stato siglato solo il compromesso. Un dato che fornisce una utile indicazione dell'and ...

(Teleborsa) - In USA crollano le compravendite di abitazioni in corso, ossia le transazioni immobiliari per cui è stato siglato solo il compromesso. Un dato che fornisce una utile indicazione dell'and ...