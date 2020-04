Cdm oggi | app immuni e misure privacy Bozza decreto | poi conferenza stampa Conte?

Marco_dreams : @Vinili61 @GiuseppeConteIT Ieri Conte e oggi Arcuri (commissario speciale per il Coronavirus) hanno dichiarato test… - notizieonlineIT : RT @ultimenotizie: 'Nel Documento di economia e finanza che è stato votato in Cdm venerdì, per la prima volta nella storia d'Italia si parl… - Renato_Corghi : @ferso52 No no, le parole sono importanti. Non ha parlato di pianificare, come sarebbe stato sacrosanto, e come avr… - Barly53686829 : RT @PButtafuoco: L’uomo è un essere sociale e razionale e il suo isolamento, oggi, è la cifra della crisi pandemica. Per assassinare quel c… - Roseinfiore : RT @ultimenotizie: 'Nel Documento di economia e finanza che è stato votato in Cdm venerdì, per la prima volta nella storia d'Italia si parl… -

Alle ore 21.30 di questa sera il Governo ha previsto un CdM sul tema delicato della privacy e dell’app Immuni verso la nuova fase 2 coronavirus che si preannuncia imminente dal 4 maggio in poi: il Min ...

Coronavirus: Cdm alle 21.30 (C)

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per questa sera alle 21.30. Sul tavolo il dl che proroga l'entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni, introduce una strett ...

