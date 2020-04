Altro che fase 2, Conte è un disco rotto: “Rischio alto di nuovi focolai, più di così non si può fare” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – Riportare al lavoro 4,5 milioni di persone dal 4 maggio è già di per sé un rischio. Un “rischio calcolato” perché sarebbe pronto un meccanismo d’emergenza, con “chiusure mirate” per le aree o anche regioni dove tornassero a salire i “focolai di contagio“. Così Giuseppe Conte ribadisce che la fase 2 non può concedere altri allentamenti sia sul fronte della serrata generale che su quello delle restrizioni sugli spostamenti. E’ l’unica linea possibile per ora, replica Conte nell’incontro con governatori e sindaci della Liguria, della Lombardia, dove è andato in visita a a Lodi e Cremona, e dell’Emilia Romagna, nella città di Piacenza duramente colpita dal virus. “Il rischio di contagio di ritorno o riesplosione dei focolai è molto ... Leggi su ilprimatonazionale Hellboy | Del Toro spiega perché non ci sono le condizioni per un altro film

Uomini e Donne - Vieni da me - Avanti un Altro e tutti i programmi che torneranno in TV

Michelle Hunziker bacia un altro uomo : passione incontrollata (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – Riportare al lavoro 4,5 milioni di persone dal 4 maggio è già di per sé un rischio. Un “rischio calcolato” perché sarebbe pronto un meccanismo d’emergenza, con “chiusure mirate” per le aree o anche regioni dove tornassero a salire i “di contagio“. Così Giusepperibadisce che la2 non può concedere altri allentamenti sia sul fronte della serrata generale che su quello delle restrizioni sugli spostamenti. E’ l’unica linea possibile per ora, replicanell’incontro con governatori e sindaci della Liguria, della Lombardia, dove è andato in visita a a Lodi e Cremona, e dell’Emilia Romagna, nella città di Piacenza duramente colpita dal virus. “Il rischio di contagio di ritorno o riesplosione deiè molto ...

matteorenzi : Abbiamo fatto le Unioni Civili, crediamo nella libertà, non possiamo permettere allo Stato di decidere chi dobbiamo… - PaoloGentiloni : Fosse accaduto in un altro paese, ora molti direbbero che in Italia non saremmo mai riusciti a ricostruire così un… - matteosalvinimi : #Salvini: Le aziende che chiuderanno e porteranno libri in tribunale, se andiamo avanti così, poi rischiano di esse… - Margher70399131 : @dnaJuve27 Eh si....oggi si va di cappellino...e giubbotto... Fa freddino proprio..che palle fra l'altro... Buona giornata Carletto ???? - AlessiaSLorenzi : In un mattino come un altro, di un giorno qualunque, che sembra uguale a tanti altri, la vita può sorprenderti come… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che la app Immuni, il vero problema è la gestione dei dati Corriere della Sera Chiusura Chiese, don Aldo Antonelli si scaglia contro i vescovi: ora è il momento delle fede indivuale

Avezzano. Il compito dei cristiani è quello di ridare un’anima al mondo. Per questo don Aldo Antonelli si è scagliato contro i vescovi italiani e la Cei che ha criticato in modo duro la scelta del gov ...

Coronavirus, la "fase 2" di Milano passa dalle bici: 23 nuovi chilometri di ciclabili, ecco dove

Largo ai ciclisti anche tra Isola e Monumentale. "Useremo il cavalcavia Bussa e poi scendendo in via Quadrio, che è una strada a senso unico. Le bici andranno in un senso insieme con le auto in zona ...

Avezzano. Il compito dei cristiani è quello di ridare un’anima al mondo. Per questo don Aldo Antonelli si è scagliato contro i vescovi italiani e la Cei che ha criticato in modo duro la scelta del gov ...Largo ai ciclisti anche tra Isola e Monumentale. "Useremo il cavalcavia Bussa e poi scendendo in via Quadrio, che è una strada a senso unico. Le bici andranno in un senso insieme con le auto in zona ...