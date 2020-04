Uomini e Donne: Barbara De Santi Fa Un’Importante Annuncio! (Di martedì 28 aprile 2020) Barbara De Santi è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne. Lo donna è ancora alla ricerca del suo uomo ideale, poiché nel programma pomeridiano di Maria De Filippi non è stata molto fortunata in questo senso. Adesso però con un lungo post ha fatto un importante annuncio. Ecco tutti i dettagli. Barbara De Santi è una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. Da alcune settimane i telespettatori sono rimasti orfani del programma, ecco perché quindi, in un momento così complicato e difficile, la dama ha voluto dare un importante annuncio che la riguarda. Di cosa si tratta? È uscito il suo primo libro su una nota piattaforma commerciale. Barbara De Santi lo ha annunciato con un lungo post sul profilo instagram con queste parole: “Sono fiera ed emozionata di annunciarvi l’uscita ufficiale del ... Leggi su gossipnews.tv Continua il declino di Uomini e Donne ma dalla prossima settimana cambia tutto

