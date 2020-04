Tfa Sostegno 2020, prova preliminare rinviata a settembre: le nuove date (Di martedì 28 aprile 2020) Con il Decreto 28 Aprile sono state rinviate nuovamente le prove preliminari del V ciclo del Tfa Sostegno 2020. Le nuove date: 22 settembre 2020 per l’infanzia; 24 settembre 2020 per laprimaria; 29 settembre 2020 per la secondaria di I grado; 1° ottobre 2020 per la secondaria di II grado. Arrivata quindi la conferma: a seguito delle nuove misure di contenimento per bloccare la diffusione del Coronavirus i corsi di formazione per ottenere la specializzazione per le attività di Sostegno si concluderanno il 16 luglio 2021. La proposta sarebbe nata dal protrarsi dei contagi, quindi la concentrazione dei numerosi candidati non avrebbe consentito un’adeguata applicazione del protocollo di sicurezza. Il presente, va a sostituire le disposizioni sulle prove del Decreto 11 Marzo, che fissava le prove al 18 e 19 Maggio e del DM 95 del 12 ... Leggi su leggioggi Tfa Sostegno 2020 : come iscriversi - nuove scadenze ed elenco completo bandi Università

