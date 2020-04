Project xCloud: al via in Italia dalla prossima settimana (Di martedì 28 aprile 2020) Xbox è lieta di annunciare la nuova fase del proprio impegno pluriennale per consentire a un numero sempre maggiore di giocatori in tutto il mondo di accedere a Project xCloud. Come anticipato il 7 aprile, l’azienda è al lavoro affinché la preview di Project xCloud sia disponibile su Android in Europa Occidentale. Abbiamo ora il piacere di comunicare che, a partire da oggi, verranno inviati i primi inviti alla preview in Germania, Francia e Paesi Bassi e che, dalla prossima settimana, cominceranno ad arrivare anche ai giocatori in Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia. Di seguito la dichiarazione di Catherine Gluckstein, GM & Head of Product di Project xCloud, sulla scelta di lanciare la preview di Project xCloud in Europa Occidentale: “In collaborazione con il team di Microsoft ... Leggi su gamerbrain Project xCloud : al via in Italia dalla prossima settimana

