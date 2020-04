Matano e Cuccarini confermati a La Vita in Diretta? Parla Alberto (Di martedì 28 aprile 2020) Alberto Matano e Lorella Cuccarini guideranno la prossima stagione de La Vita in Diretta? Parla il conduttore Alberto Matano si racconta. Il conduttore de La Vita in Diretta ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, facendo il punto della sua situazione professionale e Parlando anche del futuro del talk del pomeriggio … L'articolo Matano e Cuccarini confermati a La Vita in Diretta? Parla Alberto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv La Vita in Diretta : gaffe di Matano e scherzo di Lorella Cuccarini

Alberto Matano - “colpo basso” di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta : lo fa vedere a tutti

Lorella Cuccarini fa uno scherzo ad Alberto Matano. Lui : “Colpo basso” (Di martedì 28 aprile 2020)e Lorellaguideranno la prossima stagione de Lainil conduttoresi racconta. Il conduttore de Lainha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, facendo il punto della sua situazione professionale endo anche del futuro del talk del pomeriggio … L'articoloa Lainproviene da Gossip e Tv.

Noovyis : (Alberto Matano, “colpo basso” di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta: lo fa vedere a tutti) Playhitmusic -… - annatomasi1 : RT @twittantoridi: Da segnalare che la coppia #cuccarini #matano fanno salire la curva di #raiuno del 1,1% - la Signora di Cologno fa perd… - twittantoridi : Da segnalare che la coppia #cuccarini #matano fanno salire la curva di #raiuno del 1,1% - la Signora di Cologno fa… - zazoomblog : La Vita in Diretta: gaffe di Matano e scherzo di Lorella Cuccarini - #Diretta: #gaffe #Matano #scherzo - zazoomnews : Alberto Matano “colpo basso” di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta: lo fa vedere a tutti - #Alberto #Matano #“c… -