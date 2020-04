L'orso Papillon è tornato a casa (Di martedì 28 aprile 2020) L'orso M49 secondo i forestali trentini è ritornato 'a casa' nella zona occidentale del Trentino. Il plantigrado era stato catturato il 15 luglio dello scorso anno, per poi essere rinchiuso presso il centro faunistico del Casteller a Trento Sud e fuggire dopo poche ore rifugiandosi inizialmente sulla Marzola, la montagna sopra Trento. Nei confronti del problematico plantigrado, ribattezzato 'Papillon' dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, sia la Provincia Autonoma di Trento che quella di Bolzano (diverse le incursioni e gli avvistamenti anche in Alto Adige) hanno disposto la cattura e, in caso si rendesse pericoloso per l'uomo, anche l'abbattimento. Gli esperti della forestale hanno ricostruito i recenti spostamenti dell'orso M49. Nei giorni di Pasqua l'orso si trovava sul Carega, nella zona orientale del Trentino. Successivamente il plantigrado si ... Leggi su agi M49 è vivo : il grande ritorno dell’orso Papillon (Di martedì 28 aprile 2020) L'M49 secondo i forestali trentini; ri'a' nella zona occidentale del Trentino. Il plantigrado era stato catturato il 15 luglio dello scanno, per poi essere rinchiuso presso il centro faunistico del Casteller a Trento Sud e fuggire dopo poche ore rifugiandosi inizialmente sulla Marzola, la montagna sopra Trento. Nei confronti del problematico plantigrado, ribattezzato '' dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, sia la Provincia Autonoma di Trento che quella di Bolzano (diverse le incursioni e gli avvistamenti anche in Alto Adige) hanno disposto la cattura e, in caso si rendesse pericoloso per l'uomo, anche l'abbattimento. Gli esperti della forestale hanno ricostruito i recenti spostamenti dell'M49. Nei giorni di Pasqua l'si trovava sul Carega, nella zona orientale del Trentino. Successivamente il plantigrado si ...

larenait : Era stato filmato mentre giocava nella neve e aveva fatto danni in due rifugi veneti. Ora l'orso #M49 è tornato nel… - Giulicat1512 : RT @GrassiSimonetta: Lupa evade dal recinto elettrificato in Abruzzo e corre verso la libertà, come l'orso Papillon - - GrassiSimonetta : Lupa evade dal recinto elettrificato in Abruzzo e corre verso la libertà, come l'orso Papillon -… - LadyStark32 : RT @TheMarsicanBear: Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: Pescasseroli, evade la lupa finita in un pozzo, come fece l’orso Papillon.… - TheMarsicanBear : Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: Pescasseroli, evade la lupa finita in un pozzo, come fece l’orso Papillo… -

Ultime Notizie dalla rete : orso Papillon L'orso Papillon è tornato a casa AGI - Agenzia Italia L'orso Papillon è tornato a casa

L'orso M49 secondo i forestali trentini è ritornato 'a casa' nella zona occidentale del Trentino. Il plantigrado era stato catturato il 15 luglio dello scorso anno, per poi essere rinchiuso presso il ...

L'orso è tornato a casa: Papillon lascia il Carega

È tonato a casa nel Parco dell’Adamello-Brenta M49, conosciuto anche come Papillon, l’orso problematico e pericoloso che nella settimana precedente la Pasqua era sul Carega, immortalato nelle sue dive ...

L'orso M49 secondo i forestali trentini è ritornato 'a casa' nella zona occidentale del Trentino. Il plantigrado era stato catturato il 15 luglio dello scorso anno, per poi essere rinchiuso presso il ...È tonato a casa nel Parco dell’Adamello-Brenta M49, conosciuto anche come Papillon, l’orso problematico e pericoloso che nella settimana precedente la Pasqua era sul Carega, immortalato nelle sue dive ...