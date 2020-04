(Di martedì 28 aprile 2020) In previsione di ulteriori restrizioni commerciali da parte degli Usa, il colosso cinese dell'informatica secondo indiscrezioni avrebbe avviato da un anno una collaborazione col gruppo italo-francese St. Obiettivo: microprocesssori destinati alle applicazioni...

Notiziedi_it : Il piano B di Huawei: ora sviluppa un chip assieme a St Microelectronics - moonlvght___ : #UnpopularOpinion non capisco proprio tutta questo attaccamento agli Iphone, tutti che dicono che iPhone fa le foto… -

Ultime Notizie dalla rete : piano Huawei

La Repubblica

PECHINO - Il colosso cinese dell'informatica Huawei pensa a proteggersi in caso di ulteriori restrizioni alle esportazioni contro il gruppo cinese da Washington, oltre all'inserimento nella blacklist ...“China Standards 2035”: la Cina tenta un nuovo affondo per spianare la strada alla sua supremazia tecnologica varando un ambizioso piano quindicennale in cui delinea quali dovranno essere, nei piani d ...