davidealgebris : Arcuri ha fallito completamente. In Italia sono mancate mascherine nella fase critica per ospedali e infermieri. Ug… - MinisteroSalute : #Covid19italia, il commissario Arcuri: ?conclusa gara per test sierologici. Dal 4 maggio al via indagine su primi… - zazoomblog : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: le Regioni differenziano le riaperture Arcuri: “Attenzione massima a Fa… - RolleGiuliano : RT @davidealgebris: Arcuri ha fallito completamente. In Italia sono mancate mascherine nella fase critica per ospedali e infermieri. Uguale… - GazzettaDelSud : Fase 2, Arcuri: '15 minuti il tempo minimo di rischio contagio, App pronta a maggio' -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Arcuri Fase 2, Arcuri: "Gradualità senza sottovalutare i rischi. Mascherine a prezzo calmierato" Rai News Coronavirus, Arcuri: «App Immuni segnalerà contatto di 15 minuti con un positivo a meno di 2 metri»

Procedono i lavori per la app Immuni, che sarà operativa a maggio e segnalerà il contatto con un positivo a distanza di meno di 2 metri e per più di 15 minuti. Lo ha annunciato il commissario Domenico ...

Coronavirus: Arcuri, App operativa da maggio con tecnologia bluetooth

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - La App per la tracciatura dei contatti sara' operativa da maggio con le prime funzionalita' e con tecnologia bluetooth, che sara' efficace con un tempo ...

Procedono i lavori per la app Immuni, che sarà operativa a maggio e segnalerà il contatto con un positivo a distanza di meno di 2 metri e per più di 15 minuti. Lo ha annunciato il commissario Domenico ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - La App per la tracciatura dei contatti sara' operativa da maggio con le prime funzionalita' e con tecnologia bluetooth, che sara' efficace con un tempo ...