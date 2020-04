Chi l’ha Visto? | il rischio di una nuova sospensione Sciarelli | “È un incubo”

borghi_claudio : Ero occupato a comprare i jeans e non ho sentito uno che soavemente a #quartarepubblica ha detto che 'massì, la cos… - CarloCalenda : L’ho scritto: avrei aperto per gradi differenti a seconda delle regioni, avrei sviluppato il piano per tamponi di m… - borghi_claudio : Alla Camera gli tremava la voce, adesso fiatone e balbetta... il potere logora chi ce l'ha #conte - jaguarlaurm : RT @guccisunset: 5€ a chi non ha mai messo una story con il computer con la videolezione accanto al quaderno aperto con una penna sopra e l… - kitkatsmexw : RT @guccisunset: 5€ a chi non ha mai messo una story con il computer con la videolezione accanto al quaderno aperto con una penna sopra e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Coronavirus, Matteo Salvini rassicura i suoi: non crediamo ai sondaggi. E rilancia con la piazza Corriere della Sera