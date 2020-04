Car sharing, a Roma zero canone (Di martedì 28 aprile 2020) In vista della Fase 2, Roma punta sul car sharing. Per cercare di sgravare il trasporto pubblico, Virginia Raggi, sembra intenzionata ad eliminare il canone attualmente gravante a livello regionale sulle aziende per la condivisione dei mezzi di trasporto, oltre che sulla mobilità alternativa e smart. In tal modo si potrebbe dare vita ad un aumento dell’offerta anche con l’ingresso di nuovi operatori e coprire in tal modo le zone della città attualmente non servite. Bike e scooter sharing, una tendenza già in atto Va anche sottolineato come Roma, nel corso dell’ultimo semestre, ha dato vita ad una notevole performance, con un incremento del bike sharing che ne ha fatto una delle città pilota a livello globale. Inoltre si è assistito ad un notevole aumento delle aziende che propongono i servizi di scooter sharing. Il potenziamento ... Leggi su romanotizie24 Milano : consegnano droga in taxi e car sharing - tre arresti

Coronavirus : Aniasa - autonoleggio e car sharing non si fermano

A detta di molti, una delle modalità di trasporto che soffriranno di più a causa della pandemia da Covid-19 è quella del car sharing. I motivi, com’è facile immaginare, sono di carattere principalment ...

ROMA - Il car sharing è praticamente fermo dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, ma il Comune di Roma esige comunque che le società che gestiscono il servizio paghino quanto dovuto. È il paradosso d ...

