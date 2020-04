Affrontare la Fase 2 con i film di David Lynch e i dischi di Saul Williams

Leggi su optimagazine

(Di martedì 28 aprile 2020) Mettetevi comodi. Perché se in questi sessantacinque giorni, dovrei dire ventitré anni, magari, ma c’è caso che mi leggiate solo da che scrivo questo diario, o, chissà, siete arrivati a leggermi solo oggi, merde, se in questi sessantacinque giorni, voglio essere magnanimo, vi ho abituato a forzature non solo lessicali, ma anche logiche, ho cioè fatto deviazioni del discorso che, le avessi fatte in auto, sarei stato ingaggiato da Oler Togni come suo degno sostituto, lì in piedi in bilico sopra il finestrino, le mani come abbiamo visto fare ai surfer neisul surf, la macchina a procedere a zig zag tra i birilli camminando su due ruote, se, cioè, ho piegato di volta in volta la mia, chiamiamola così, narrazione a quel che avevo in mente, e dopo sessantacinque giorni, anche durante sessantacinque giorni, anche prima di ...