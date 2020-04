Roma e la sua forma silenziosa di generosità (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Quarticciolo è un quartiere antico e popolare di Roma ed è proprio lì, che ogni giorno, c'è la fila di poveri, per colpa del Covid-19, che prendono un pasto nato dalla generosità degli abitanti del Quarticciolo. Sono abituato a leggere sempre cose negative su Roma e su molti suoi quartieri. Oggi sono proprio soddisfatto dall'aver appreso questa forma di silenziosa, ma importantissima generosità. Non vorrei sbagliare, ma credo che lo stesso avvenga anche in altri quartieri periferici di Roma. Mi aspetto che, anche senza fretta, al Parioli si faccia lo stesso o anche un po' di più. Leggi su liberoquotidiano Città Metropolitana - Zotta : ricordiamo l’importante ruolo ricoperto da Roma e sua provincia

