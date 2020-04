Questo funerale non s’ha da fare (Di lunedì 27 aprile 2020) “Fermi tutti, siete troppi, dobbiamo interrompere la funzione”. I carabinieri irrompono in chiesa, il funerale è appena iniziato. La famiglia attonita assiste alla scena. Sono seduti nei primi banchi, a distanza di sicurezza, superando la naturale propensione a stringersi nel dolore. Gli uomini dell’Arma fermano il sacerdote, cominciano la conta. “Uno, due, tre … 15, 16.. siete più di 20, e poi ci sono quegli altri due lì sulla soglia, che non si capisce se vogliono entrare. Comunque siete più di 15 persone, in aperta violazione del dpcm”. Bisogna disperdere l’assembramento e procedere al verbale. Il prete invita il chierichetto di rientrare in sagrestia, al badante che ha accompagnato il nonno in chiesa viene chiesto il favore di aspettare fuori, un amico di famiglia lancia un bacio e si accomoda all’uscita, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 aprile 2020) “Fermi tutti, siete troppi, dobbiamo interrompere la funzione”. I carabinieri irrompono in chiesa, ilè appena iniziato. La famiglia attonita assiste alla scena. Sono seduti nei primi banchi, a distanza di sicurezza, superando la naturale propensione a stringersi nel dolore. Gli uomini dell’Arma fermano il sacerdote, cominciano la conta. “Uno, due, tre … 15, 16.. siete più di 20, e poi ci sono quegli altri due lì sulla soglia, che non si capisce se vogliono entrare. Comunque siete più di 15 persone, in aperta violazione del dpcm”. Bisogna disperdere l’assembramento e procedere al verbale. Il prete invita il chierichetto di rientrare in sagrestia, al badante che ha accompagnato il nonno in chiesa viene chiesto il favore di aspettare fuori, un amico di famiglia lancia un bacio e si accomoda all’uscita, ...

Fontana3Lorenzo : 'Siamo in un mondo in cui non si celebra un funerale, non si piangono i morti, non si leggono le liturgie, ma in cu… - BELLUCCIANGELO : RT @agatamicia: questo è quella merdaccia che stava a L'Aquila durante il post-sisma e che ha, poi, officiato il funerale di quel fasciston… - HuffPostItalia : Questo funerale non s’ha da fare - allegra134 : Ma come si fa a decidere chi deve partecipare a un funerale.... primo e secondo grado? Ma in che degrado è caduto q… - rizzi_felice : RT @vevafra: #Conte Una cosa l'ho capita benissimo che se volete un funerale memorabile e pieno di gente non morite in questo periodo che n… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo funerale Questo funerale non s’ha da fare L'HuffPost Questo funerale non s’ha da fare

Il grottesco che emerge dall’ossessione regolatoria con cui il Governo si prepara ad affrontare la Fase 2 non mette limiti alla fantasia, senza scomodare i “15 uomini sulla cassa del morto” di Robert ...

Coronavirus, Conte: ''Fase 2, dovremo convivere con il virus. Se ami l'Italia mantieni la distanza''

In serata la firma del nuovo Dpcm. Resterà l'obbligo dell'autocertificazione per gli spostamenti, ma sarà diversa. Mascherine ...

Il grottesco che emerge dall’ossessione regolatoria con cui il Governo si prepara ad affrontare la Fase 2 non mette limiti alla fantasia, senza scomodare i “15 uomini sulla cassa del morto” di Robert ...In serata la firma del nuovo Dpcm. Resterà l'obbligo dell'autocertificazione per gli spostamenti, ma sarà diversa. Mascherine ...