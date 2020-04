"Non possiamo diventare delle cavie". Becchi sta con Zaia: è ora di vivere, ma la Costituzione è calpestata (Di lunedì 27 aprile 2020) “Ieri è stata una brutta serata. Abbiamo atteso con i governatori sperando che ci fosse un approccio un po' diverso rispetto a quello annunciato dal premier”. Luca Zaia non nasconde la delusione per la fase 2 farlocca che partirà dal 4 maggio. “Non possiamo diventare un laboratorio o delle cavie - ha aggiunto il presidente della Regione Veneto - dobbiamo anche vivere. Sarebbe come dire che chiudiamo tutte le strade perché ci sono troppi incidenti. Esiste la sostenibilità”. Paolo Becchi si schiera immediatamente al suo fianco: “La penso come lui”. Ma non è tutto, perché l'editorialista di Libero evidenzia che “dallo Stato di diritto siamo passati allo Stato terapeutico. L'obiettivo è lo stato di emergenza permanente. I diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione calpestati e il presidente della ... Leggi su liberoquotidiano I Vescovi mettono all’angolo Conte : «Impedisci l’azione della Chiesa - non possiamo accettarlo»

"Conte - non ce la possiamo fare". Anche la Littizzetto è stufa : ascolta Conte - cosa gli urla contro in diretta da Fazio

Coronavirus : Conte - ‘non possiamo permetterci di dire ‘si esce liberamente” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Ieri; stata una brutta serata. Abbiamo atteso con i governatori sperando che ci fosse un approccio un po' diverso rispetto a quello annunciato dal premier”. Lucanon nasconde la delusione per la fase 2 farlocca che partirà dal 4 maggio. “Nonun laboratorio o- ha aggiunto il presidente della Regione Veneto - dobbiamo anche. Sarebbe come dire che chiudiamo tutte le strade perché ci sono troppi incidenti. Esiste la sostenibilità”. Paolosi schiera immediatamente al suo fianco: “La penso come lui”. Ma non; tutto, perché l'editorialista di Libero evidenzia che “dallo Stato di diritto siamo passati allo Stato terapeutico. L'obiettivo; lo stato di emergenza permanente. I diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione calpestati e il presidente della ...

GiuseppeConteIT : Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockd… - matteosalvinimi : Ripartire, in sicurezza ma riaprire. Occorrono buonsenso e coraggio, bisogna fidarsi degli Italiani e farli tornare… - LegaSalvini : SALVINI A CONTE: PRONTI A SCENDERE IN PIAZZA CON LE MASCHERINE. NON POSSIAMO PERMETTERCI QUESTA MANCANZA DI LIBERTÀ. - PafSamu : RT @RescueMed: Mediterranea nasce per non voltarsi più dall'altra parte. Perché non possiamo restare indifferenti, perché agire è necessari… - macmac______ : RT @Libero_official: 'Non possiamo diventare delle cavie'. #Becchi sta con il governatore Zaia: è ora di vivere, ma la Costituzione è calpe… -

Ultime Notizie dalla rete : Non possiamo Parrucchieri incatenati: «Non possiamo attendere giugno, i costi fissi ci affondano» Il Gazzettino Paolo Jannacci e i giorni in casa: "Ascolto musica ma non suono. Non cucino ma sono un bricoman"

Parlando di figlio, non possiamo non parlare del padre, il leggendario Enzo, quello che con ottime probabilità è stato il più grande cantautore italiano di tutti i tempi. Cosa avrebbe fatto adesso?

Predator: Hunting Grounds

Predator: Hunting Grounds sbarca su PC e PlayStation 4 con un titolo interamente multiplayer, ma che purtroppo non riesce a spingersi oltre la sufficienza.

Parlando di figlio, non possiamo non parlare del padre, il leggendario Enzo, quello che con ottime probabilità è stato il più grande cantautore italiano di tutti i tempi. Cosa avrebbe fatto adesso?Predator: Hunting Grounds sbarca su PC e PlayStation 4 con un titolo interamente multiplayer, ma che purtroppo non riesce a spingersi oltre la sufficienza.