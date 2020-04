MotoGP | GP Spagna virtuale | la startlist Assenti Valentino Rossi e Dovizioso Ci sono

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 aprile 2020) Domenica 3 maggio andrà in scena il GP di, terzo appuntamento del Mondiale “in pixel” organizzato dalla Dorna in attesa che i motori possano accendersi in maniera reale (si spera ad agosto sul circuito di Brno). I piloti si daranno battaglia sul tracciato di Jerez de la Frontera, utilizzando la nuovissima versione del videogioco ufficiale20 che verrà lanciato proprio nei pmi giorni. Per l’occasione non gareggerà soltanto lama ci sarà spazio anche per Moto2 e Moto2, in ogni categoria saranno ammessi dieci concorrenti.ha deciso di non partecipare e così la Yamaha punterà su Maverick Vinales e Fabio Quartararo, assente anche Andreamentre Marc Marquez sarà alla consolle insieme al fratello Alex (entrambi su Honda). L’Italia si affiderà a Danilo ...