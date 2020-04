LA BLOCKCHAIN AL SERVIZIO DELL' ARTE

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 aprile 2020) Per fare chiarezza sulla piattaforma tecnologica più vagheggiata del momento, Panorama.it lancia il suo approfondimento. Corredata da video realizzati in collaborazione con Sda Bocconi School of Management, l'inchiesta è pubblicata in cinque puntate a partire dal 3 marzo 2020.Quinta puntata: come l'innovativa tecnologia ha rivoluzionato il mondo, facendo nascere il filonea CryptoArt. La testimonianza degli artisti Hackatao che, dalle montagnea Carnia, sono stati fra i primi al mondo ad aderire al nuovo movimento. Allo scoppioa pandemia da Covid, gli artisti Hackatao hanno subito colto lo spirito dei nuovi tempi. «La CryptoArt è l'perfetta per questi tempi di epidemia» hanno twittato il 6 marzo 2020 in inglese. «Gli artisti e i collezionisti si incontrano in spazi asettici virtuali senza mascherine. Le opere viaggiano ...