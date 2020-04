Fase 2, parrucchieri chiusi fino a giugno: scattano le proteste (Di lunedì 27 aprile 2020) Sono molte le categorie scontante dopo l’annuncio del premier Conte di quelle che saranno le misure e i calendari della Fase 2. Molte le aziende che possono ripartire, ma per altri si prospetta un altro mese di chiusura forzata: tra questi anche i parrucchieri. Da Padova, arriva notizia della protesta di un salone, i cui titolari si sono incatenati in negozio. I parrucchieri potrebbero riaprire solo a giugno La situazione è tremendamente delicata: da un lato la necessità di continuare a invertire il trend dei morti e dei contagi, per assicurare la vittoria contro la pandemia da Coronavirus. Dall’altro, la necessità di ripartire e non bloccare interamente l’economia del Paese. Un punto sottolineato anche da Giuseppe Conte nell’illustrare il piano per la Fase 2, dalla quale però sono ancora escluse molte categorie ... Leggi su thesocialpost PARRUCCHIERI ESTETISTI CHIUSI FINO 1 GIUGNO/ Fase 2 - Salvini : “Un grido di dolore...”

Fase 2 - riapertura : parrucchieri - bar e ristoranti protestano per il rinvio

