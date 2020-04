Che tempo che fa: Fabio Fazio verso la conferma per la prossima stagione (Di lunedì 27 aprile 2020) Che tempo che fa, Fabio Fazio verso la conferma alla conduzione del programma Si è tanto chiacchierato, nei giorni scorsi, attorno a un presunto cambio di conduzione a Che tempo che fa. Secondo le voci sarebbe potuto essere Massimo Giletti a prendere il posto del collega Fabio Fazio al timone del programma. Arriva da Dagospia una decisa smentita. In questo periodo di difficoltà anche per le trasmissioni televisive, che devono favorire l’informazione a scapito dell’intrattenimento, non c’è spazio di manovra per pensare alle sostituzioni. Per il momento tutto resta com’è, e Fazio può essere certo di rimanere al suo posto almeno fino al termine della stagione tv 2020-21. Sarà di certo contento il conduttore, che aveva fatto pensare a una possibile partenza dalla Rai per lo scontento dovuto alla “retrocessione” ... Leggi su lanostratv Jasmine Carrisi nel mirino degli haters - una fan la smaschera : ‘un tempo non eri così…’ (FOTO)

Vacheron Constantin - il tempo ha il suo ritmo (e vi farà perdere la testa)

Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa - puntata domenica 26 aprile 2020 (video) (Di lunedì 27 aprile 2020) Cheche fa,laalla conduzione del programma Si è tanto chiacchierato, nei giorni scorsi, attorno a un presunto cambio di conduzione a Cheche fa. Secondo le voci sarebbe potuto essere Massimo Giletti a prendere il posto del collegaal timone del programma. Arriva da Dagospia una decisa smentita. In questo periodo di difficoltà anche per le trasmissioni televisive, che devono favorire l’informazione a scapito dell’intrattenimento, non c’è spazio di manovra per pensare alle sostituzioni. Per il momento tutto resta com’è, epuò essere certo di rimanere al suo posto almeno fino al termine dellatv 2020-21. Sarà di certo contento il conduttore, che aveva fatto pensare a una possibile partenza dalla Rai per lo scontento dovuto alla “retrocessione” ...

NicolaPorro : Il #25aprile al tempo del #coronavirus? Sarà ricordato per #BellaCiao intonata sui balconi (che evento!). Il commen… - Pontifex_it : Oggi la Chiesa celebra san Marco, uno dei quattro evangelisti, il primo che ha scritto il Vangelo, in uno stile mol… - RaiCultura : Nella prima puntata di oggi, #Maestri ospiterà lo storico Alessandro Barbero che racconterà lo scoppio delle due Gu… - saullant : RT @maurizioacerbo: Finalmente la verità che denunciamo da tempo emerge per qualche minuto. Il lockdown è stato una farsa. Confindustria in… - zazoomblog : Che tempo che fa: Fabio Fazio verso la conferma per la prossima stagione - #tempo #Fabio #Fazio #verso #conferma -