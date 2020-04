Brutte notizie per Huawei P20 e P20 Pro | stop alle patch mensili da adesso

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Non sono propriamente incoraggianti leemerse oggi 27 aprile per i tanti utenti che anche qui in Italia sono ancora in possesso di unP20 o un P20 Pro, almeno per quanto riguarda il loro sviluppo software. Dopo i segnali arrivati dalla Cina pochi giorni fa, in meritoprossime mosse che potremo sfruttare a proposito di EMUI 10, questo lunedì bisogna analizzare il futuro a medio termine per lo smartphone, soprattutto in ottica estate stando ai quesiti che ci sono in rete. I prossimi aggiornamenti perP20 e P20 Pro Secondo quanto riportato daCentral, ci sono cambiamenti in vista perP20 e P20 Pro. I due smartphone Android, infatti, fino a questo momento sono stati collocati elencati nella sezione delladi sicurezza. Tuttavia, questi dispositivi sono stati eliminati dal loro gruppo abituale, a testimonianza del fatto che ...