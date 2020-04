Blitz del sindaco di Bari Decaro sul lungomare, ma è scontro con un cittadino | VIDEO (Di lunedì 27 aprile 2020) “Hai avuto l’applauso? Bravo”. Il nuovo Blitz del primo cittadino di Bari Antonio Decaro non ha riscosso un consenso unanime, e così durante i controlli effettuati sul lungomare del capoluogo pugliese, il sindaco è stato contestato da alcuni cittaidni. Sul lungomare attrezzato di San Girolamo, a nord della città, Decaro ha sorpreso diverse persone in strada e in spiaggia e le ha invitate a tornare a casa. La scena è andata in onda in diretta su Facebook ha mostrato le immagini, ma non tutti l’hanno presa bene. “Oggi è domenica e sono venuto qui per dimostrare che tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questi mesi rischiamo di vanificarli perché è come se fosse una domenica normale con il sole e le persone che sono uscite”. Decaro guadagna un applauso quando – rivolgendosi alle persone ... Leggi su tpi Calciomercato - tris di nomi per la Juve. Inserimento del Toro - tre contropartite alla Fiorentina e blitz Samp

Coronavirus - in tre sul tetto di un edificio : sorpresi durante un blitz in notturna della Polizia

Coronavirus - in tre sul tetto di un edificio : sorpresi durante un blitz in notturna della Polizia (Di lunedì 27 aprile 2020) “Hai avuto l’applauso? Bravo”. Il nuovodel primodiAntonionon ha riscosso un consenso unanime, e così durante i controlli effettuati suldel capoluogo pugliese, ilè stato contestato da alcuni cittaidni. Sulattrezzato di San Girolamo, a nord della città,ha sorpreso diverse persone in strada e in spiaggia e le ha invitate a tornare a casa. La scena è andata in onda in diretta su Facebook ha mostrato le immagini, ma non tutti l’hanno presa bene. “Oggi è domenica e sono venuto qui per dimostrare che tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questi mesi rischiamo di vanificarli perché è come se fosse una domenica normale con il sole e le persone che sono uscite”.guadagna un applauso quando – rivolgendosi alle persone ...

fattoquotidiano : Dopo la denuncia per stalking da parte di @matteorenzi giovedì mattina la casa del suo “accusatore”, Alessandro Mai… - narrabondo : In Corea del Nord non esiste la separazione dei poteri e la forza pubblica non ha limitazioni di intervento. Così,… - LLeggendo : Carissimi Book Lovers, oggi Release Blitz del romanzo di Serena Brucculeri 'P...come passione', edito dalla casa ed… - Varco001 : RT @fattoquotidiano: Dopo la denuncia per stalking da parte di @matteorenzi giovedì mattina la casa del suo “accusatore”, Alessandro Maiora… - lomestars : RT @luchi50135: Blitz della Digos nella casa del “nemico” storico di Renzi,Maiorano. Il suo avvocato Carlo Taormina ha annunciato una contr… -