Asl Avellino | Fase 2 | “Mappatura mirata con tamponi in tutta la Regione”

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’ASL dicomunica che, con nota del 25.04 del Presidente della Regione Campania inoltrata a tutti i Direttori delle ASL della regione, in esecuzione dell’ “Azione 2” del “Piano regionale per lo screening di sorveglianza sanitaria Covid – 19”, si è dato avvio ad un’azione di sorveglianza sanitaria del territorio regionale con il monitoraggio capillare su scala comunale, attraverso una programmazione dei campionamenti della cittadinanza da sottoporre a tampone e relativa esecuzione, affidate all’IZSM. In vista del ritorno all’ordinaria attività delle strutture ospedaliere e sanitarie che dovranno nei prossimi giorni anche riprendere l’attività ordinaria, il coordinamento dell’azione di sorveglianza sanitaria del territorio ...

wam_the : Coronavirus Irpinia, dati aggiornati 26 aprile 2020: nessun nuovo positivo - AtripaldaNews : Coronavirus, programmati dall’Asl di Avellino oltre 10mila test - - MercoglianoNews : Coronavirus, programmati dall’Asl di Avellino oltre 10mila test - - bassairpinia : Coronavirus. Nei prossimi giorni completamento dell'effettuazione dei test rapidi nei confronti delle categorie a r… - wam_the : Avellino, pronti 10mila test rapidi per la fase due: ecco il piano dell’Asl -

AVELLINO- Ricoverata per due settimane nel Reparto di Nefrologia, dove era risultata negativa al tampone, torna in Pronto Soccorso dopo tre giorni dalle dimissioni ed il suo tampone stavolta è positiv ...