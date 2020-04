Amici Speciali: il cast (Di lunedì 27 aprile 2020) Irama Sta per partire su Canale 5 Amici Speciali, il nuovo show di Maria De Filippi che – come dice il promo – vuole fare “qualcosa per il nostro Paese (…) con la danza e con il canto”. Protagonisti, infatti, saranno ballerini e cantanti già noti al pubblico di Amici, ma non solo. Amici Speciali: ecco chi ci sarà Parteciperanno ad Amici Speciali conoscenze recenti della scuola di Canale 5, a cominciare dalla fresca vincitrice Gaia Gozzi. Con lei anche il vincitore del circuito ballo di Amici 2020, Javier Rojas; i professionisti Andreas Muller, Gabriele Esposito e Umberto Gaudino; il professore Stash con i suoi The Kolors. Andando indietro con le edizioni, figurano nel cast anche il ballerino Alessio Gaudino e i cantanti Alberto Urso, Giordana Angi e Irama. A loro si aggiungono Michele Bravi, vincitore di X Factor 2013, e il rapper ... Leggi su davidemaggio Vanessa Incontrada nel cast di Amici Speciali/ "Si riparte a maggio. Ci saranno..."

Amici Speciali regolamento sfide - classifiche - eliminazioni : le news

