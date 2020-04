Agropoli | ecco la proposta del sindaco Coppola per il “suo” ospedale VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –di. Un milione e mezzo di spesa per adeguarlo a Covid Hospital ma ancora non entra in funzione.ladelAdamo. Utilizzare personale dal vicinodi Vallo e pensare ad un utilizzo futuro. Per il primo cittadino di, che ribadisce che il presidio è pronto in ogni sua parte (compreso l’atteso ventilatore e la divisione tra reparti e percorsi Covid) l’avrà una sua importanza anche dopo l’emergenza per curare in generale le malattie infettive o le patologie respiratorie. Nell’intervista ad Anteprima24, ildipresenta la suaper l’. Nel pomeriggio di oggi il nosocomio era finito anche nel mirino del Movimento Cinque Stelle che attraverso il consigliere regionale Michele Cammarano aveva ...