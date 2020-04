Accertata la transazione il giudice può decidere solo sulla soccombenza virtuale

Leggi su studiocataldi

(Di lunedì 27 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8034 (sotto allegata) chiarisce, accogliendo il ricorso del ricorrente che, nel momento in cui in una causa interviene unaildeve dichiarare cessata la materia del contendere e pronunciarsisulle spese, ma non può pronunciarsi sul merito per verificare la fondatezza o meno dell'impugnazione.stragiudiziale e cessata materia del contendereCondanna al pagamento delle speseIlpuò pronunciarsilastragiudiziale e cessata materia del contendereTorna su Il Tribunale dichiara l'intervenuta usucapione di una servitù di passaggio di un passo carraio e pedonale, sul distacco di proprietà di un ...