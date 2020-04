UFFICIALE - Il Premier Conte annuncia | Dal 4 via agli allenamenti | dal 18 quelli di

(Di domenica 26 aprile 2020) IlGiuseppe, in conferenza stampa (qui per rileggere integralemente), ha ufficializzato il viadal 4 maggio senza assembramenti: "Ci si potrà allontanare dal proprio domicilio, ma rispettando la distanza di ...

tuttonapoli : UFFICIALE - Il Premier Conte annuncia: 'Dal 4 maggio allenamenti consentiti senza assembramenti' - BeccaroEnrico : RT @GAngrilli: Giuseppe Conte fuorilegge. Renato Farina: 'Ufficiale, il premier è un pericolo pubblico' - RenatoBotRT : RT @GAngrilli: Giuseppe Conte fuorilegge. Renato Farina: 'Ufficiale, il premier è un pericolo pubblico' - GAngrilli : Giuseppe Conte fuorilegge. Renato Farina: 'Ufficiale, il premier è un pericolo pubblico' - marikamoreschi : RT @Sententia_it: #BreakingNews: Ufficiale, il #lockdown non andrà oltre il 4 Maggio. A comunicarlo è il premier #Conte sulle sue pagine uf… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Premier

Il Governo ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti in Serie A: le nuove norme entreranno in vigore dal 4 maggio Il premier Giuseppe Conte ha annunciato le misure di sicurezza che ...Il Premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha ufficializzato il via agli allenamenti dal 4 maggio senza assembramenti: "Ci si potrà allontanare dal proprio domicilio, ma rispettando la distanza ...