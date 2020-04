Sembrano puliti, ma non lo sono: ecco gli oggetti a cui prestare attenzione (Di domenica 26 aprile 2020) Dallo strofinaccio alle chiavi di casa, tendiamo spesso a trascurarli durante le pulizie ma sono ricettacolo di germi Leggi su today (Di domenica 26 aprile 2020) Dallo strofinaccio alle chiavi di casa, tendiamo spesso a trascurarli durante le pulizie maricettacolo di germi

Ultime Notizie dalla rete : Sembrano puliti Sembrano puliti, ma non lo sono: ecco gli oggetti a cui prestare attenzione Today Il grido di dolore dei parrucchieri: «Vogliamo ripartire ma diteci come»

lucca «Siamo pronti a rivedere il nostro modo di lavorare, adeguandoci a nuove regole di prevenzione finché l’emergenza non sarà terminata. Naturalmente adottando tutte le precauzioni necessarie per s ...

Come tenere pulita la casa quando c’è un animale domestico

sembrano finire davvero ovunque. A partire dai nostri vestiti preferiti. E se per i mobili un panno elettrostatico è la soluzione migliore, per i tessuti esistono apposite spatole adesive: piccoli ...

