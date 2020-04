Le spiagge di Huntington registrano il tutto esaurito

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 26 aprile 2020) Tutti al mare? Gli abitanti dell’Orange County (California) hanno letteralmente preso d’assalto ledi. Come testimoniamo le foto riprese dalle media di mezzo mondo, complice il caldo quasi estivo, si registra il. Il distanziamento sociale è d’obbligo anche in questo angolo paradisiaco degli Stati Uniti d’America. I bagnini sono impegnati a controllare che le migliaia di vacanzieri del fine settimana lo rispettino e che tutti indossino la mascherina. C’è chi prende il sole con tanto di dispositivo di protezione sul viso. Chi gioca in spiaggia. C’è evidentemente tanta voglia di normalità.