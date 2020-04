Incendio in un capannone di San Salvatore Telesino, sul posto i Vigili del Fuoco (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Incendio questa notte a San Salvatore Telesino. Le fiamme hanno investito attorno alle 2.30 del mattino un capannone industriale del Dermofarma Italia. Il Fuoco ha interessato alcuni punti della struttura; distrutte alcune pedane. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di Telese Terme che sono riusciti a domare il rogo. E’ ancora in fase d’accertamento da parte dei caschi rossi cosa abbia innescato l’Incendio. L'articolo Incendio in un capannone di San Salvatore Telesino, sul posto i Vigili del Fuoco proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) –questa notte a San. Le fiamme hanno investito attorno alle 2.30 del mattino unindustriale del Dermofarma Italia. Ilha interessato alcuni punti della struttura; distrutte alcune pedane. Sulsono accorsi ideldel vicino distaccamento di Telese Terme che sono riusciti a domare il rogo. E’ ancora in fase d’accertamento da parte dei caschi rossi cosa abbia innescato l’. L'articoloin undi San, suldelproviene da Anteprima24.it.

E’ stato distrutto da un incendio un fienile sito nel territorio del Comune di Montesano sulla Marcellana. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una capannone agricolo a Magorno. Sul posto i ...

Montesano sulla Marcellana, rogo distrugge capannone agricolo

Non si registrano feriti. Accertamenti in corso sull'origine dell'incendio. Sei su Telegram? Per ricevere le notizie in tempo reale è possibile unirsi gratis al canale Telegram di Radio Alfa . Se tro ...

E' stato distrutto da un incendio un fienile sito nel territorio del Comune di Montesano sulla Marcellana. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di una capannone agricolo a Magorno. Sul posto i ...