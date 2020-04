Totti svela | Il difensore che mi ha ' picchiato' di più in campo? Era della Juve

(Di sabato 25 aprile 2020) Diretta Instagram piena di aneddoti, quella andata in scena tra Alessandro Del Piero e Francesco. Tra le altre cose, spazio agli avversari; "cattivi".

DiOlimpico : RT @LazioChannel: #Totti svela un retroscena e parla dei #derby, tra cui quello più brutto di sempre ##Lazio #Roma #24aprile - LazioChannel : #Totti svela un retroscena e parla dei #derby, tra cui quello più brutto di sempre ##Lazio #Roma #24aprile - zazoomblog : Totti: “Rigiocherei il derby del 26 maggio. Braida mi voleva al Milan”. Poi svela l’avversario più forte - #Totti:… - Dome689 : Totti svela: 'Giocare con Ronaldo il Fenomeno un mio sogno. Tra Barça e Inter è stato devastante' -

Ultime Notizie dalla rete : Totti svela

Diretta Instagram piena di aneddoti, quella andata in scena tra Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Tra le altre cose, spazio agli avversari più "cattivi". A lanciare la domanda è Del Piero: ...A sedici anni di distanza dal famoso gesto in Roma-Juve, Totti svela: “Tudor mi diede una gomitata, quel gesto era per lui” ...