L’uomo | l’intelligenza artificiale e l’attesa degli “anni verdi”

Oggi ci preoccupiamo di come le nuove tecnologie possano migliorare la mente umana e darci accesso ad esperienze sconosciute. Dovremmo però con altrettanto interesse concentrarci sul sapere da dove viene un'idea e sul come essa matura e si trasforma in un'azione creativa. L'attività del cervello e l'abbondanza delle strategie mentali vengono allora in primo piano. Nel mondo delle tecnologie l'informazione è assorbita ed elaborata molto più velocemente di quanto siamo capaci noi. Nel mondo degli esser umani torreggia l'innata capacità di creare. Noi possediamo l'immaginazione che avvolge in un abbraccio arti, discipline umanistiche e scienze. I tratti di quest'amplesso non hanno immediata rilevanza pratica e applicazione a breve termine. Essi rifuggono dalla mentalità utilitaristica che esige ...

