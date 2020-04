Festa del 25 aprile: perché i “partigiani” possono violare la quarantena? (Di sabato 25 aprile 2020) In questo tempo sospeso in cui siamo costretti a vivere a causa del cina-virus, che ha sconvolto tutte le nostre abitudini e dissacrato i nostri riti, è semplicemente triste sapere che all’Anpi sono state concesse deroghe per festeggiare il 25 aprile. Non possiamo onorare i nostri morti in Chiesa, non si celebrano più messe, ma si può andare in piazza quando a chiederlo sono i partigiani. Bisognerà vigilare su quanto accadrà oggi, se la celebrazione si tradurrà nella semplice deposizione di una corona d’alloro o se invece ci sarà qualche assembramento non autorizzabile. Tra l’altro, anche per alcuni funerali forse ci sarebbero stati solo pochi familiari a dare l’estremo saluto, ma anche questo non è stato consentito. Sta di fatto che quando l’Anpi ha protestato, il governo ha subito ... Leggi su secoloditalia 25 Aprile - festa della Liberazione dal Coronavirus? La risposta è 42

