Coronavirus | Vigili del Fuoco | 3 794 interventi dall’inizio dell’emergenza

(Di sabato 25 aprile 2020) Dall’inizio dell’emergenza, idelhanno effettuato 3.794connessi: di questi, 1.454 sono quelli per igienizzazione di locali pubblici e aree di pertinenza, 944 in supporto al trasporto di materiale con carattere d’urgenza, 498 quelli di soccorso legati all’attività di protezione civile, 537 per l’assistenza agli ospedali, 354 per operazioni di supporto ai Sindaci per attività di informazione e 7 quelli in supporto alla gestione comunale di persone senza fissa dimora. Di seguito la suddivisione, regione per regione, del numero di soccorsi effettuati: – Lombardia 784 – Campania 513 – Sardegna 510 – Emilia Romagna 327 – Piemonte 319 – Sicilia 297 – Veneto 171 – Toscana 169 – Abruzzo 157 – Umbria 148 – Puglia 97 – Basilicata 87 – ...