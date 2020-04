Coronavirus: la seconda ondata di epidemia potrebbe essere scongiurata grazie a test sul particolato e sull’acqua (Di sabato 25 aprile 2020) test sul particolato atmosferico e sugli scarichi fognari potranno aiutare a scongiurare una seconda ondata di epidemia. Si tratta infatti delle due nuove ‘spie’ utili ad individuare la diffusione del Coronavirus, a livello locale, che offrono un’arma in più agli amministratori per adottare adeguate misure preventive prima dell’inizio di una nuova eventuale ondata epidemica. I test messi a punto sull’inquinante dell’aria e sui reflui danno speranza in un’ottica di controllo del virus, dirigendo lo screening in modo mirato nelle zone più contagiate. La presenza del Coronavirus è stata accertata in entrambi i casi, aprendo così “la possibilità di avere un indicatore per rilevare precocemente la ricomparsa del Coronavirus e adottare adeguate misure preventive prima dell’inizio di una nuova ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in Francia calano i morti ma il Paese si prepara già alla seconda ondata : pronti 10mila posti in terapia intensiva

