Valentino Rossi verso il Mondiale F1 virtuale? Charles Leclerc lo invita e il Dottore ci

(Di venerdì 24 aprile 2020)potrebbe mettersi al volante di una monoposto da F1, anche se soltanto in maniera. Il, infatti, è statoto daa partecipare a una gara delorganizzato da Liberty Media e il fuoriclasse della MotoGP sarebbe intenzionato ad accettare la proposta avanzata dal pilota della Ferrari, vincitore degli ultimi due Gran Premi in “formato pixel”. Il centauro della Yamaha ha postato una story su Instagram dove viene immortalato tra due simulatori firmati Fanatec e Ak Informatica, oggi pomeriggio ha tra l’altro fiancheggiato il giovane monegasco in “Assetto Corsa Competizione”, un simulatore sviluppato da Kunos Simulazioni. Il nove volte Campione del Mondo, che ha guidato una vera F1 lo scorso novembre (a Valencia durante uno “scambio” con Lewis Hamilton), ci sta seriamente ...

Amate le moto? Non vi perdete nemmeno un appuntamento della MotoGp in televisione? Avete in camera il poster di Valentino Rossi o di qualche altro campione di questo fantastico sport? Bene, allora ...Il periodo di quarantena ha spinto tanti piloti a dedicarsi alle gare virtuali, come abbiamo potuto appurare nell’ultimo periodo. Ma di certo vedere Charles Leclerc e Valentino Rossi sfidarsi a bordo ...