Rita Pavone la nostra Small Wonder internazionale (Di venerdì 24 aprile 2020) La solitudine forzata che permette solo voli solitari del mio Barone Rosso ha anche dei vantaggi, come quello di entrare nella casa di Rita Pavone e fare con lei una splendida conversazione dove mostra l’autografo che le fece Elvis Presley o la foto con Chet Atkins, storico chitarrista che la produsse. Rita si è esibita nel recente Festival di Sanremo con “Niente (Resilienza 74)”, brano composto dal figlio Giorgio Merk. Il Festival le aveva consegnato nel 2017 il Leone di Platino alla carriera. https://www.youtube.com/watch?v=0c-H0ZUJ3F4&t=548s Dopo aver pubblicato “Masters”, l’album che ha sempre sognato di fare, di recente è uscito “RaRità”. Rita è l’unica cantante italiana, assieme a Domenico Modugno, ad essere stata invitata nel famosissimo Ed Sullivan Show, lo spettacolo musicale ... Leggi su optimagazine L’arroganza di Scanzi : per elogiare Conte offende Feltri - Rita Pavone e Bombolo. Ma non fa ridere nessuno

Rita Pavone ringrazia Vicenza: ecco il video che le è piaciuto

La buonanotte ieri sera Rita Pavone l’ha data su Instagram postando un flasm mob musicale di Vicenza Today. Il video è stato girato sabato scorso a in Piazza Araceli, dove una famiglia ha aperto le ...

