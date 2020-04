Piazza Affari in rosso con le altre borse europee (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari e le altre borse europee, delude dall’esito del Consiglio europeo, che non ha trovato ancora un accordo sul finanziamento del Recovery Fund, e dalla notizia del flop di Gilead sulla sperimentazione di un antivirale contro il coronavirus. A pesare sui mercati concorre anche il pessimo dato dell’IFO tedesco, mentre si guarda con grande preoccupazione alle decisioni di S&P sul rating italiano. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%.Torna a salire lo spread, termometro delle tensioni sul mercato obbligazionario, che si attesta a 252 punti (+11 punti base) a fronte di un rendimento del BTP decennale pari al 2,06%. Tra le principali borse europee pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -1,64 punti percentuali, scivola Londra, con un ... Leggi su quifinanza Piazza Affari in rally fa meglio del resto d’Europa

