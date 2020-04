Partigiani in Ogni Quartiere: la 13° edizione in streaming il 25 aprile (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano non si arrende: Partigiani in Ogni Quartiere organizza la 13° edizione della manifestazione in streaming. Sul palco virtuale il contributo di artisti, musicisti, attori e la voce di chi quotidianamente diffonde l'antifascismo e l'antirazzismo La rete Partigiani in Ogni Quartiere - che da tredici anni, Ogni 25 aprile, anima la città di Milano, dalle periferie fino all'Arco della Pace - quest'anno intende celebrare con ancora più forza il 75° anniversario della Liberazione, proponendo un evento in streaming che riunirà in una grande piazza virtuale, musicisti, artisti ed esponenti della società civile uniti nei valori dell'antifascismo. A partire dalle ore 18.30 da Youtube, dal blog di POQ, da autistici.org e, in contemporanea, dalle pagine Facebook e Instagram di Partigiani in Ogni Quartiere, si alterneranno musica, interventi, testimonianze e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano non si arrende:inorganizza la 13°della manifestazione in. Sul palco virtuale il contributo di artisti, musicisti, attori e la voce di chi quotidianamente diffonde l'antifascismo e l'antirazzismo La retein- che da tredici anni,25, anima la città di Milano, dalle periferie fino all'Arco della Pace - quest'anno intende celebrare con ancora più forza il 75° anniversario della Liberazione, proponendo un evento inche riunirà in una grande piazza virtuale, musicisti, artisti ed esponenti della società civile uniti nei valori dell'antifascismo. A partire dalle ore 18.30 da Youtube, dal blog di POQ, da autistici.org e, in contemporanea, dalle pagine Facebook e Instagram diin, si alterneranno musica, interventi, testimonianze e ...

