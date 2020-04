Milano: sorpresa su taxi con mezzo chilo di hashish, coppia in manette (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - I poliziotti del Commissariato Mecenate di Milano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio una coppia - un uomo di 57 anni e una 32enne di origine marocchina - bloccata su un taxi all'uscita 'Ponte Lambro' della tangenziale est. La coppia è stata trovata in possesso di uno zainetto, precisamente nella disponibilità della donna, al cui interno sono stati rinvenuti 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi e la somma di 4.580 euro in varie banconote e due telefoni cellulari. Nell'abitazione dei due, all'interno della camera da letto, è stato trovato anche un bilancino elettronico di precisione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020), 24 apr. (Adnkronos) - I poliziotti del Commissariato Mecenate dihanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio una- un uomo di 57 anni e una 32enne di origine marocchina - bloccata su unall'uscita 'Ponte Lambro' della tangenziale est. Laè stata trovata in possesso di uno zainetto, precisamente nella disponibilità della donna, al cui interno sono stati rinvenuti 5 panetti diper un peso complessivo di 500 grammi e la somma di 4.580 euro in varie banconote e due telefoni cellulari. Nell'abitazione dei due, all'interno della camera da letto, è stato trovato anche un bilancino elettronico di precisione.

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - I poliziotti del Commissariato Mecenate di Milano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio una coppia - un uomo di 57 anni e una 32enne di origine marocchina -

