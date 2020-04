Mediapro | Roures | «La spesa per i diritti tv è già al massimo»

(Di venerdì 24 aprile 2020) Jaume, amministratore delegato di, è convinto che i broadcaster siano destinati a ridimensionare gli investimenti nel calcio alla luce dell’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo intero. Parlando ad AFP,ha dichiarato che l’investimento dida 1,15 miliardi di euro per idella Ligue 1 «non sarà modificato», nonostante l’incertezza … L'articolo: «Laper itv è già al» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Intervenuto ai microfoni di Mediapro, James Roures, capo di Mediapro, ha detto la sua sul rivedere il pubblico negli stadi. "Dovremo aspettare almeno un anno per avere un vaccino e non possiamo ...Negli ultimi giorni si sono accavallate le voci su un possibile ritorno al Barcellona del brasiliano sotto contratto a Parigi fino al 2022. Ma per lo spagnolo Jaume Roures, capo di Mediapro, si tratta ...