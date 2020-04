L’appello dei vescovi a Conte: riaprire ai fedeli le messe della domenica (Di venerdì 24 aprile 2020) I vescovi chiedono di riaprire ai fedeli le messe domenicali e riprendere a celebrare tutti i riti, dai funerali ai battesimi. E' lo stesso cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, e arcivescovo di Perugia, che in una lettera alla comunità diocesana "nel tempo del Coronavirus", pubblicata sul sito dell'Arcidiocesi, chiede "in coscienza a tutte le istituzioni che la Chiesa riprenda a celebrare tutti i riti e i sacramenti coni fedeli "naturalmente seguendo quelle misure necessarie a garantire la sicurezza in presenza di più persone nei luoghi pubblici".caption id="attachment 227872" align="alignright" width="150" Cardinale Gualtiero Bassetti/caption"La situazione che il mondo sta vivendo - scrive il cardinale nella lettera- mette duramente alla prova ogni essere umano e quindi, in quanto anch`essa realtà umana, la ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - 14enne con rara malattia non può essere operata : l’appello dei genitori

